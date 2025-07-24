У драматичному матчі проти Інтернасьонала форвард залишив поле без результативних дій, але з яскравим моментом у компенсований час.
Неймар, Getty Images
24 липня 2025, 16:58
24 липня у матчі 16-го туру чемпіонату Бразилії Сантос приймав Інтернасьонал на стадіоні Віла Бельміро. Гості здобули перемогу з рахунком 2:1, але головна увага після фінального свистка була прикута до епізоду за участю Неймара.
Зірковий форвард, який вийшов у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин, не зміг відзначитися голом чи асистом. Однак у компенсований час він мав шанс врятувати команду — на 90+5-й хвилині Неймар пробив по воротах і влучив у стійку. М’яч після рикошету майже повністю перетнув лінію, але арбітр зафіксував, що голу немає.
Неймар був переконаний у зворотному — він емоційно відсвяткував взяття воріт, збивши кутовий прапорець. Реакція арбітра викликала в нього сильне розчарування: футболіст опустився на коліна біля прапорця з піднятими руками.
Після фінального свистка Неймар також вступив у словесну суперечку з одним із фанатів Сантоса, демонструючи свої емоції від результату і спірного моменту.
Інтернасьонал здобув важливу перемогу, а Сантос і його лідер залишились із гірким післясмаком втраченого очка.