Бразилия

У драматичному матчі проти Інтернасьонала форвард залишив поле без результативних дій, але з яскравим моментом у компенсований час.

24 липня у матчі 16-го туру чемпіонату Бразилії Сантос приймав Інтернасьонал на стадіоні Віла Бельміро. Гості здобули перемогу з рахунком 2:1, але головна увага після фінального свистка була прикута до епізоду за участю Неймара.

Зірковий форвард, який вийшов у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин, не зміг відзначитися голом чи асистом. Однак у компенсований час він мав шанс врятувати команду — на 90+5-й хвилині Неймар пробив по воротах і влучив у стійку. М’яч після рикошету майже повністю перетнув лінію, але арбітр зафіксував, що голу немає.

Неймар був переконаний у зворотному — він емоційно відсвяткував взяття воріт, збивши кутовий прапорець. Реакція арбітра викликала в нього сильне розчарування: футболіст опустився на коліна біля прапорця з піднятими руками.

Після фінального свистка Неймар також вступив у словесну суперечку з одним із фанатів Сантоса, демонструючи свої емоції від результату і спірного моменту.

Así festejó Neymar ayer tras convertir el agónico 2-2 del Santos ante Internacional.



¿Lo curioso? Que la pelota NO INGRESÓ en su totalidad y todo acabó en DERROTA para su equipo, que volvió a la zona de descenso del Brasileirão, como local.



Insólito. 😳🇧🇷pic.twitter.com/0ieeq6n4en — Pibes del Fútbol (@pibesdelfutbol_) July 24, 2025

Інтернасьонал здобув важливу перемогу, а Сантос і його лідер залишились із гірким післясмаком втраченого очка.