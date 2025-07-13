Іспанія

НСМ — неймовірне тріо.

Колишній півзахисник каталонської Барселони Іван Ракітич висловився про тріо Мессі — Неймар — Суарес в атаці "блаугранас", яке наводило жах на захисників суперників у минулому десятилітті. Його слова наводить Sport.es.

"Це було безумство. На тренуваннях їх навіть не можна було ставити разом в одну команду — у цьому не було жодного сенсу. І, перш за все, думаю, що ми в "Барсі" насолоджувалися зовсім іншим Неймаром, не тим, що був у ПСЖ. Це був Неймар, дуже близький за рівнем гри до Мессі.

Це було божевілля — мати цих двох разом в одній команді. А крім того, у нас попереду був хлопець, який забивав звідусіль, з неймовірним гольовим чуттям. Це було щось. Думаю, таке буває тільки раз в житті і не повториться ніколи", — сказав Ракітич.

Раніше повідомлялося, що Ракітич завершив кар’єру футболіста.