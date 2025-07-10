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Польський воротар Барселони висловився про порівняння Ямала з легендарним бразильцем.

Голкіпер Барселони Войцех Щесни прокоментував порівняння Ламіна Ямала з колишнім гравцем каталонського клубу Неймаром. У розмові з Mundo Deportivo він підкреслив, що не вважає кар'єру бразильця невдалою, а його унікальний стиль був частиною футбольного шоу.

"Порівняння Ламіна з Неймаром? Люди кажуть, що Неймар міг би досягти набагато більшого у футболі, якби він мав інший менталітет. Але якби я на його місці підійшов до футболу та життя по-іншому, я не був би тим Неймаром, який влаштовує шоу", — заявив Щенсни.

Минулого сезону Ламін Ямаль провів 55 матчів за Барселону у всіх турнірах, забив 18 м’ячів і зробив 25 результативних передач. Разом із клубом він виграв чемпіонат Іспанії, Кубок і Суперкубок країни, а також дійшов до фіналу Ліги націй зі збірною Іспанії.