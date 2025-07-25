Бразилия

"Чорно-білі" націлилися на центрфорварда Мехді Таремі.

Ботафогу веде переговори щодо трансферу центрального нападника Інтера Мехді Таремі, передає портал ge.globo.

Клуб із Ріо-де-Жанейро хоче переконати 33-річного іранця в конкурентоспроможному проєкті й запропонувати хорошу зарплату, хоч і нижчу за його нинішню. У той же час початковим бажанням гравця, який більше не входить до планів "нерадзуррі", було продовження кар'єри в Європі.

Раніше повідомлялося, що Таремі цікавляться три клуби АПЛ і Бешикташ. Контракт Мехді з Інтером — до кінця червня 2027 року, а порталом transfermarkt він оцінюється в 3,5 млн євро.

Із Ботафогу іранець може підписати розрахований до кінця 2027-го договір про співпрацю. При цьому пріоритетом клубу бразильської Серії А на трансферному ринку залишається посилення правим вінгером.

Нагадаємо, у червні "чорно-білі" підписали іншого нападника міланського гранда.