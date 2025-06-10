Бразилия

Аргентинець провів у Європі понад десять років.

Нападник Хоакін Корреа залишить Інтер заради Ботафогу, передає офіційний сайт клубу бразильської Серії А.

Контракт із 30-річним аргентинцем розраховано до кінця 2027-го. Перехід гравця відбудеться на правах вільного агента.

JOAQUÍN CORREA É DO BOTAFOGO! 🔥💪🏼



Das telas impressionistas da Itália para a cultura de arte urbana do Rio de Janeiro! Tucu é do Mais Tradicional! ⚽️⭐️ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/qcXgtra6Pw — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 10, 2025

За Інтер Корреа виступав із серпня 2021 року. На його рахунку 12 голів і дев'ять асистів у 99-ти матчах у футболці "нерадзуррі" в усіх турнірах.

Раніше він також представляв Марсель (оренда), Лаціо, Севілью, Сампдорію та Естудіантес Ла-Плата (вихованець).

Нагадаємо, Ботафогу також придбав нападника Бенфіки.