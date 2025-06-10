Аргентинець провів у Європі понад десять років.
Хоакін Корреа, botafogo.com.br
10 червня 2025, 20:17
Нападник Хоакін Корреа залишить Інтер заради Ботафогу, передає офіційний сайт клубу бразильської Серії А.
Контракт із 30-річним аргентинцем розраховано до кінця 2027-го. Перехід гравця відбудеться на правах вільного агента.
За Інтер Корреа виступав із серпня 2021 року. На його рахунку 12 голів і дев'ять асистів у 99-ти матчах у футболці "нерадзуррі" в усіх турнірах.
Раніше він також представляв Марсель (оренда), Лаціо, Севілью, Сампдорію та Естудіантес Ла-Плата (вихованець).
Нагадаємо, Ботафогу також придбав нападника Бенфіки.