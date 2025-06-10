Нападник Хоакін Корреа залишить Інтер заради Ботафогу, передає офіційний сайт клубу бразильської Серії А.

Контракт із 30-річним аргентинцем розраховано до кінця 2027-го. Перехід гравця відбудеться на правах вільного агента.

За Інтер Корреа виступав із серпня 2021 року. На його рахунку 12 голів і дев'ять асистів у 99-ти матчах у футболці "нерадзуррі" в усіх турнірах.

Раніше він також представляв Марсель (оренда), Лаціо, Севілью, Сампдорію та Естудіантес Ла-Плата (вихованець).

Нагадаємо, Ботафогу також придбав нападника Бенфіки.