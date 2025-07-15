Італія

Форвард "нерадзуррі" може залишити клуб після невдалого сезону.

Нападник міланського Інтера Мехді Таремі може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, у послугах 32-річного іранця зацікавлені Фулгем та Бешикташ, які вже розпочали переговори з "нерадзуррі".

Також наголошується, що керівництво Інтера та Таремі вирішили розлучитися після невдалого сезону, незважаючи на контракт до літа 2027 року.

У минулій кампанії Таремі провів 43 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав дев'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Олімпіакос цікавиться захисником Інтера.