Украина

Полтавская команда продолжает комплектацию состава перед стартом нового сезона.

Ворскла на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Богданом Кушниренко.

Соглашение с 25-летним украинцем рассчитано до лета 2022 года. Он достался полтавчанам бесплатно, так как у него закончился контракт с Николаевом.

В прошедшем сезоне Кушниренко провел 28 матчей в Первой лиге, в которых забил 10 голов и отдал одну голевую передачу.

Ранее состав команды Юрия Максимова пополнили защитники Валерий Бондаренко и Йоонас Тамм, а также полузащитник Владислав Вакула и форвард Адеринсола Эсеола.

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