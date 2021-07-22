В рамках первого поединка второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА полтавская Ворскла проведет гостевой поединок против финского КуПС.

КуПС — Ворскла. Накануне

Вашему вниманию онлайн-трансляция данного поединка:

Матч КуПС — Ворскла начнется в 19:00. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.