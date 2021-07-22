Лига конференций 22 июля 2021, 18:57 КуПС — Ворскла: онлайн-трансляция матча Лиги конференций Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка полтавчан. Кане, фото Ворскла 22 июля 2021, 18:57 В рамках первого поединка второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА полтавская Ворскла проведет гостевой поединок против финского КуПС. КуПС — Ворскла. Накануне Вашему вниманию онлайн-трансляция данного поединка: Матч КуПС — Ворскла начнется в 19:00. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры. Команды Ворскла КуПС Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте