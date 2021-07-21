Лига конференций

Защитник Йоонас Тамм пропустит первый матч с финским КуПСом из-за дисквалификации.

Ворскла прилетела в Куолио накануне первого квалификационного матча Лиги конференций против финского КуПСа. Об этом сообщает пресс-служба полтавчан.

Наставник полтавской команды взял в Финляндию 21 футболиста. С командой не прилетел только защитник Йоонас Тамм, который отбывает дисквалификацию с прошлого сезона.

Тамм был удален в поединке против Вольфсбурга в составе черниговской Десны.

По прилету в Куолио команда Юрия Максимова провела тренировочное занятие на местном стадионе.

Напомним, матч КуПС — Ворскла пройдет завтра, 22 июля, в 19:00.

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