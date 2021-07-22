Фавориты противостояний

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В рамках первого поединка второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА полтавская Ворскла проведет гостевой поединок против финского КуПС.

КуПС — Ворскла

четверг, 22 июля, 19:00. Куопион Кескускенття, Куопио. Главный арбитр — Дмитрий Дмитриев (Фаниполь, Беларусь). Прямая трансляция на телеканалах Футбол 2.

Первым представителем Украины в новом еврокубковом сезоне предстоит стать полтавской Ворскле, которая по итогам прошлого года заняла пятую строчку турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, благодаря чему также получила возможность первой от нашей страны опробовать новосозданный турнир под названием Лига конференций УЕФА. Подопечные Юрия Максимова по большей части сумели сохранить свою кадровую обойму, однако потеря Владислава Кулача — лучшего бомбардира прошлого сезона нашего чемпионата — точно не пройдет бесследно.

Тем более, что полтавчанам будет противостоять пусть и достаточно скромный, но находящийся в полной боевой готовности коллектив — финский КуПС. Местная Вейккауслига находится в самом разгаре — на календаре только остался позади 12-й тур, а будущий соперник Ворсклы успел закрепиться на привычном для него по прошлому году втором месте, отставая от лидера, ХИКа, уже на шесть очков. Собственно, сезоном ранее "канарейки" завершили чемпионат как раз на второй строчке. Что сразу бросается в глаза, так это сдержанная игра в атаке от коллектива Симо Валакари — 18 голов за 12 матчей, однако 9 пропущенных при этом мячей подсказывают, что данная команда достаточно надежна в обороне.

Букмекеры считают фаворитом встречи КуПС. Так, компания Фаворит предлагает на победу "желто-черных" коэффициент 2,46. Победа Ворсклы оценена в 2,70, а ничейный результат — 3,25.

Матч КуПС — Ворскла начнется в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.