Лига конференций

Ганский защитник Ворсклы Наджиб Якубу прокомментировал поражения Ворсклы от финского КуПС.

Полтавская Ворскла вылетела из Лиги конференций, уступив финскому КуПСу (2:3) в домашнем матче.

Ганский защитник полтавчан Наджиб Якубу подвел итоги матча против финского клуба, извинившись перед болельщиками.

"Очень большое разочарование, но так бывает. Иногда ты проигрываешь, иногда выигрываешь. Теперь нужно разобрать ошибки и сконцентрироваться на чемпионате.

Не знаю, что случилось на последних секундах. Они получили шанс и использовали его. Мы все исправим и вернемся», — сказал Якубу", — сказал Якубу в эфире Футбол News.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ворскла — КуПС.