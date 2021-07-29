Лига конференций

Команда Юрия Максимова снова пропустила в самой концовке второго тайма, а затем осталась в меньшинстве в овертайме.

Полтавская Ворскла в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций уступила финскому КуПСу со счетом 2:3 в дополнительном времени, завершив свои выступления в еврокубках.

В первом тайме отметим агрессивную игру финской команды, которая приехала в Полтаву не для того, чтобы просто обороняться и играть на отбой. По моментам этого особо видно не было, но по контролю мяча инициативе на поле было отчетливо видно, что у финнов больше желания забить в ворота украинцев.

Возможно Ворскла не ожидала такой смелой и можно сказать "наглой" игры от гостей, так что нужен был перерыв, чтобы изменить тактику и скажем наперед — Юрию Максимову удалось скорректировать игру своих подопечных.

Уже на 48-й минуте полтавчане пошли в контратаку, которая оказалась результативной. Ибрагим Кане запустил Руслана Степанюка по левому флангу, а тот прострелил в центр штрафной, где Оливье Тилль переправил мяч в ворота финнов. Однако не успели украинские болельщики отпраздновать забитый мяч, как финская команда сравняла счет в матче — после нескольких рикошетов мяч выскочил из-за штрафной, где его подхватил Жордан Себбан, который классным ударом с дальней дистанции послал мяч точно в ворота — без шансов для Дмитрия Ризныка.

Тем не менее, быстрый пропущенный мяч не сломил подопечных Юрия Максимова. После очередной подачи со стороны Игоря Пердуты в штрафную площадку — Александр Скляр ударом головой с рикошетом переправил мяч в ворота финнов — 2:1!

Второй забитый мяч явно ударил гостей по самолюбию, у которых совсем разладилась игра, чем пыталась воспользоваться украинская команда. На протяжении нескольких минут финны не могли выбить мяч со своей половины поля, но забить полтавчанам не удавалось — не хватало последнего точного паса или хорошего удара. Был момент, в котором Ворскла могла рассчитывать на пенальти, но арбитр не усмотрел нарушение правил со стороны защитника, а системы ВАР на матче не было.

Казалось дело шло к победному концу для полтавчан, но повторилась ситуация с первым матчем в Финляндии. На третьей добавленной минуте ко второму тайму полтавчане трижды позволили сопернику пробить в собственной штрафной! Первый удар был заблокирован, второй пришелся в штангу, а третий стал голом — результативным ударом с метра отметился Урхо Ниссиля.

На старте первого дополнительного времени для команды Юрия Максимова задача стала еще сложнее — на 94-й минуте Богдан Кушниренко в центре поля в подкате с прямой ногой снес футболиста финской команды — чешский арбитр Павел Орел мог дать украинцу желтую карточку, но вручил красную и оставил полтавчан в меньшинстве.

Несмотря на удаление полтавская команда пыталась зацепиться за мяч впереди и не отсиживалась в обороне. Юрий Максимов попытался освежить игру команды, выпустив сразу троих футболистов в концовке первого овертайма.

Во втором овертайме финны прибавили и на 111-й минуте их старания, к сожалению для украинских болельщиков, окупились. После подачи Аджея Боатенга на дальнюю штангу Аниекпено Удо головой расстрелял ворота Ризныка. Спустя пару минут у Артема Челядина был потрясающий момент после передачи Луизао, чтобы сравнять счет, но хавбек пробил мимо ворот.

Таким образом, КуПС одержал победу над Ворсклой и прошел в следующий раунд квалификации еврокубкового турнира, где сыграет с победителем пары Астана — Арис.

Ворскла — КуПС 2:3 (первый матч 2:2)

Голы: Тилль, 48, Скляр, 55 — Себбан, 49, Ниссиля, 90+3, Рангел, 111.

Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков (Луизао, 105+1), Тамм, Бондаренко, Якубу (Кушниренко, 79) — Скляр (Яворский, 72), Пуцлин (Челядин, 63) — Тилль, Кане (Пешич, 105+1) — Степанюк (Вакула, 105+1).

КуПС: Крейдл — Каррилло (Хаарала, 81), Тойвомаки, Томас (Хейнонен, 86), Хамалайнен (Ниссиля, 63) — Узочокву, Попови (Рангел, 63), Себбан, Аджей-Боатенг, - Удо, Икауниекс (Ниба, 91).

Предупреждения: Степанюк, Пердута, Тамм — Хамалайнен, Ниссиля, Рангел, Удо.

Удаление: Кушниренко, 94 (прямая красная карточка).