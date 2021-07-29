Лига конференций

Вашему вниманию видео лучших моментов отборочного матча Лиги конференций.

В ответной встрече второго раунда квалификации Лиги конференций полтавская Ворскла минимально уступила финскому КуПСу со счетом 2:3 и вылетела из нового еврокубкового турнира.

В основное время матча была зафиксирована ничья со счетом 2:2. В начале второго тайма команды обменялись голами, причем полтавчане забили дважды усилиями Тилля и Скляра, на что финны ответили точным ударом Себбана. В самой концовке тайма команда Юрия Максимова снова пропустила, как и в первой игре — Ниссиля расстрелял ворота с одного метра на третьей компенсированной минуте.

В первом овертайме полтавчане остались в меньшинстве после удаления Кушниренко за фол в центре поля, после чего окончательную точку в матче поставил Рангел, ударом головой на 111-й минуте.

Видео голов и обзор матча:

Ворскла — КуПС 2:3 (первый матч 2:2)

Голы: Тилль, 48, Скляр, 55 — Себбан, 49, Ниссиля, 90+3, Рангел, 111.

Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков (Луизао, 105+1), Тамм, Бондаренко, Якубу (Кушниренко, 79) — Скляр (Яворский, 72), Пуцлин (Челядин, 63) — Тилль, Кане (Пешич, 105+1) — Степанюк (Вакула, 105+1).

КуПС: Крейдл — Каррилло (Хаарала, 81), Тойвомаки, Томас (Хейнонен, 86), Хамалайнен (Ниссиля, 63) — Узочокву, Попови (Рангел, 63), Себбан, Аджей-Боатенг, - Удо, Икауниекс (Ниба, 91).

Предупреждения: Степанюк, Пердута, Тамм — Хамалайнен, Ниссиля, Рангел, Удо.

Удаление: Кушниренко, 94 (прямая красная карточка).