Лига конференций

Украинский вратарь высказался о ничьей в матче Лиги конференций.

В первом поединке третьего раунда квалификации Лиги конференций Колос сыграл в нулевую ничью с карагандинским Шахтером.

Вратарь коваливского клуба Евгений Волынец поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"После второй игры посмотрим, как оценивать результат первой встречи. Хорошая игра, хорошая атмосфера, хороший соперник. С нашей стороны не было недооценки. Мы знали, что Шахтер — очень боевая команда, которая умеет вести борьбу".

"В начале игры они сбивали темп, ведь Колос хотел забить быстрый гол. Увы, этого не получилось. Наверное, не хватило финального удара. Теперь будем отталкиваться от этого результата", — заявил Волынец в эфире ТК Футбол.