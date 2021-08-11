Лига конференций

Специалист оценил победу над Колосом.

Главный тренер казахстанского Шахтера Магомед Адиев прокомментировал победу над Колосом в рамках квалификации Лиги Конференций.

"Сложный матч, мы говорили об этом. Даже для меня, как главного тренера, было непросто. Вязкая игра, обе команды хотели победить в основное время, поэтому игра проходила в середине поля. Первый тайм у нас не удался. Соперник был быстрее, выигрывал борьбу и мог использовать опасные моменты. Где-то к 30-й минуте мы выровняли игру и доиграли тайм.

Во второй половине сделали корректировки, потому что не могли выходить в атаку. Структурировали нашу оборону. Понятно, что соперник совершил пять изменений по сравнению с прошлым матчем, это была ставка на беговую работу. Состав поменялся на 50 процентов. Это существенные изменения. Игра шла до забитого гола. Пенальти – большая заслуга нашего вратаря Игоря Шацкого", — сказал Адиев пресс-службе клуба.

Обзор матча Шахтер Караганда — Колос можно смотреть на Football.ua.