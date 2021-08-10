Лига конференций

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Колос в рамках ответного поединка третьего раунда квалификации Лиги конференций отправился в гости к Шахтеру из Караганды.

Подопечные Руслана Костышина сыграли со счетом 0:0 в основное и дополнительное время, что перевело игру в серию пенальти, где ковалевцы не смогли забить три из четырех одиннадцатиметровых.

Обзор матча:

Шахтер Караганда — Колос 0:0 (3:1 – пен.) (первый матч – 0:0)



Шахтер Караганда: Шацкий — Кыбырай (Хозин, 89), Мавутор, Граф, Буйволов, Габышев (Назаренко, 61) — Рустемович, Букорац, Митошевич (Ламанж, 89) — Тошев (Таттыбаев, 63), Шикавка (Омиртаев, 60, Умаев, 106).



Колос: Волынец — Золотов, Павловец, Новак, Черноморец — Милько, Богданов (Задоя, 96) — Ильин (Сакив, 106), Костышин (Нуриев, 87), Кариока (Чурко, 60) — Ситчинава (Лысенко, 60).



Предупреждения: Букорац, Ламанж.