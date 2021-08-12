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Украинский защитник Колоса Евгений Новак подвел итоги выступления команду в еврокубковом сезоне.

Колос из Коваливки завершил свой еврокубковый сезон. Команда Руслана Костышина уступила Шахтеру из Караганды в серии пенальти и покинула турнир.

Украинский защитник Колоса Евгений Новак подвел итоги матча, рассказав, почему команде не удалось пройти в следующий раунд соревнований.

"Хочется сыграть следующую игру, чтобы, так сказать, отмазаться и приобрести позитивные эмоции. Теперь впереди чемпионат. Нужно опять проходить этот длинный путь", — приводит слова Новака ТК Футбол 1/2/3.

Ранее итоги матча подвел наставник Колоса, поддержав своих подопечных после обидного вылета.

Вашему вниманию обзор матча и серия пенальти в игре Шахтер Караганда — Колос.

