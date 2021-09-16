Лига конференций

Завершился поединок стартового тура Лиги конференций в группе В.

Состоялся матч стартового тура группового этапа Лиги конференций в группе B, в котором бельгийский Гент в гостях одержал минимальную победу над эстонской Флорой со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма, когда на 54-й минуте Лумаич вывел гостей вперед после голевой передачи в исполнении украинского полузащитника Романа Безуса.

Украинец вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 63 минуты.

Флора — Гент 0:1

Гол: Лемаич, 54.

Флора: Игонен, Лиландер, Кууск, Сеппик (Калласте, 18), Лукка, Васильев, Миллер, Поом, Зенев, Саппинен, Аллику (Оямаа, 68).

Гент: Болат, Кастро-Монтес, Годо, Ханче-Ольсен, Нгаде-Нгаджуи, Опери (Нуриу Фортуна, 83), Безус (Тиссаудали, 63), Кумс (Де Сарт, 63), Овусу, Лемаич (Оладойе, 90), Депуатр (Mboyo, 63).

Предупреждения: Зенев — Нуриу Фортуна.