Лига конференций 17 сентября 2021, 11:56 Игроки Славии записали обращение травмированному Качарабе после матча с Унионом Украинский футболист получил переломы глазницы и скуловой дуги. Тарас Качараба (справа), Getty Images 17 сентября 2021, 11:56 Вчера, 16 сентября, прошел поединок первого тура группового этапа Лиги конференций, в котором Славия обыграла берлинский Унион (3:1). В этом противостоянии украинский защитник Славии Тарас Качараба получил переломы глазницы и скуловой дуги, из-за чего он будет вынужден пропустить около 4-6 недель. После игры партнеры по команде записали для украинского футболиста видеообращение. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SK Slavia Praha (@slaviapraha) Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Люди Тарас Качараба Команды Славия Прага Унион Берлин Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте