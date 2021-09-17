Лига конференций

Украинский футболист получил переломы глазницы и скуловой дуги.

Вчера, 16 сентября, прошел поединок первого тура группового этапа Лиги конференций, в котором Славия обыграла берлинский Унион (3:1).

В этом противостоянии украинский защитник Славии Тарас Качараба получил переломы глазницы и скуловой дуги, из-за чего он будет вынужден пропустить около 4-6 недель.

После игры партнеры по команде записали для украинского футболиста видеообращение.

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