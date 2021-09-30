Лига конференций

Сергей Шевченко — об игроках "джаллоросси", которых мы сможем увидеть на поле Славутич Арены.

Сегодняшним вечером Заря сыграет против команды Моуриньо. Рома прибыла в Запорожье после чувствительного поражения в дерби. Безусловно, Лигу конференций не назовёшь приоритетом "джаллоросси", определённо стоит ждать ротации, но и запас у римлян весьма солидный, там будет на кого посмотреть. Кроме того, итальянские СМИ ожидают на поле Славутич Арены нескольких игроков основы. Мы выбрали наиболее интересных футболистов, которых, вероятно, удивим в матче с украинской командой.

Руй Патрисиу

Опытнейший голкипер, у которого 99 матчей за сборную Португалии. Именно с выступлениями на национальном уровне связан главный трофей его карьеры — чемпионат Европы 2016 года. Уверенной игрой на том Евро голкипер даже заслужил памятник в родном городке Марражеш: статуя изображает сэйв после удара Гризманна в финальном матче. Если говорить о клубном футболе, то Руй Патрисиу стал легендой Спортинга, за который отыграл более десяти лет — его могут вспомнить, например, болельщики Металлиста по Лиге Европы-2012/13.

После ухода из родного клуба Патрисиу несколько лет отыграл за "португальский" Вулверхэмптон, а этим летом откликнулся на приглашение Моуриньо. Рома испытывала проблемы с вратарями, и надёжный, харизматичный голкипер стал оптимальным решением. Конечно, Руй не идеален, у него была ошибка в римском дерби, но были также матчи, где его сэйвы решали исход поединка. Доверие безоговорочно: голкипер бессменно выходит как в чемпионате, так и в Лиге конференций.

Гонсало Вильяр

Если Руй Патрисиу — звезда состоявшаяся, то Гонсало Вильяра можно аккуратно назвать звездой будущего. По крайней мере, игрок это весьма перспективный. В прошлом, не самой успешном для Ромы сезоне, именно Вильяр зачастую радовал болельщиков. По стилю игры это центральный полузащитник, «реджиста» с техникой и отличным видением поля. В лучших своих матчах ему удавалось дирижировать игрой команды. С другой стороны, сказывалась нехватка физической мощи, такой игрок явно не про борьбу.

Смена тренера негативно сказалась на перспективах Вильяра. Если при Фонсеке он регулярно выходил с первых минут, то при Моуриньо чаще остаётся на лавке — похоже, не вписывается в тактическую схему, Жозе нужны более работоспособные футболисты, даже если они не так утончённо играют в пас. Игровая практика у Гонсало есть только в Лиге конференций, и матч с Зарёй — один из немногих шансов доказать тренеру, что такому игроку надо чаще доверять.

Лоренцо Пеллегрини

Новый капитан Ромы и несомненный лидер средней линии. Далеко не факт, что Пеллегрини рассматривался бы на роль основного в матче с Зарёй, но Лоренцо пропустил римское дерби из-за удаления в предыдущем туре, вынужденно отдохнул и теперь будет «дорабатывать» в матче ЛК. Заметим лишь, что он играл и против софийского ЦСКА, а с Лацио его нехватка сильно ощущалась. Незаменимый футболист.

Пеллегрини — атакующий полузащитник в схеме 4-2-3-1. Это "треквартиста" с классным пасом и быстрым принятием решений, но также он достаточно хорош в отборе и прессинге, это далеко не классический плеймейкер, играющий на "чистых" мячах. Справедливо, что этому воспитаннику Ромы досталась капитанская повязка (которая имеет особенное значение, учитывая местные традиции) и обидно, что Лоренцо из-за травмы не поехал на чемпионат Европы, хотя должен был попасть в заявку сборной Италии.

Стефан Эль-Шаарави

Один из наиболее звёздных футболистов в составе Ромы. Были времена, когда "Фараон" наряду с Марио Балотелли считался одной из главных надежд Милана и сборной Италии. Суперзвездой Эль-Шаарави не стал, из сборной выпал и даже ездил на два года в Китай, но это отнюдь не стало завершением карьеры. Стефан вернулся в Рому и сейчас может быть востребован больше, чем при Фонсеке, поскольку Моуриньо для его схемы требуются вингеры.

Сейчас Эль-Шаарави можно называть игроком ротации. Он становится первым запасным в "группе атаки", но даже если не попадает в основу, получается достаточно времени со скамейки. Конечно, ему не хватает стабильности. Римское дерби "Фараон" провёл блекло, зато в матче против Сассуоло забил красивейший победный мяч обводящим ударом от штанги — это тогда Моуриньо проделал впечатляющий забег на бровке. Матч против Зари — шанс почувствовать себя одним из лидеров команды.

Эльдор Шомуродов

Узбекские форварды нынче в моде: Яхшибоев забивает Реалу, Шомуродова за немалую сумму покупает Рома. Эльдор — открытие минувшего сезона в Дженоа, куда годом ранее перебрался из Ростова. Восемь мячей за чемпионат — достойный показатель для дебютанта Серии А. Когда Моуриньо возглавил Рому, то пожелал купить этого игрока, который подходит под его стиль. Шомуродов — дисциплинированный, много борется и прессингует, действует в подыгрыше, хорош на втором этаже. Жозе всё это ценит.

Несмотря на это, Шомуродову тяжело будет пробиться в стартовый состав, где обосновался 40-миллионный Абрахам. Тем не менее, Эльдор регулярно выходит на замены и делает это весьма успешно, быстро вливаясь в коллективную игру Ромы. Заметим, что итальянские коллеги не видят Шомуродова в основе на Зарю (с первых минут ожидается Борха Майораль), но уж на замену-то легионер из Узбекистана должен выйти, тем более что Моуриньо взял его с собой на предматчевую пресс-конференцию.