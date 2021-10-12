В очной дуэли встречались соперники сборной Украины.
Казахстан - Финляндия, Getty Images
12 октября 2021, 23:00
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Финляндии в выездном матче переиграла Казахстан со счетом 0:2.
Оба взятия ворот в игре на свой счет записал лучший бомбардир сборной Финляндии Теэму Пукии. Вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Казахстан — Финляндия 0:2
Голы: Пукки, 45, 48
Казахстан: Шацкий, Быстров (Тапалов, 76), Бейсебеков, Алип, Малый, Васильев (Тагыберген, 58), Вороговский (Тайкенов, 73), Куат, Жуков (Жаксылыков, 58), Зайнутдинов, Омиртаев (Щеткин, 58).
Финляндия: Градецки, Вяйсянен, Гранлунд (Райтала, 79), Иванов, Хямяляйнен, Луд (Тэйлор, 90), Шюллер, Камара, Ниссиля (Риски, 90), Пукки (Валакари, 79), Похьянпало (Йенсен, 34).
Предупреждения: Иванов, Малый, Зайнутдинов, Вороговский.