ЧМ-2022. Отбор

Команда Маркку Канервы добыла убедительную победу.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Финляндии на выезде уверенно обыграла Казахстан со счетом 0:2.

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма. Пукки откликнулся на передачу от Лода и прошил ворота Шацкого.

Во втором тайме Финляндия играла намного активнее и уже на старте забила второй мяч. Автором гола также стал Пукки.

Набрав 8 очков сборная Финляндии занимает третью строчку в группе D. Казахстан на последнем месте с 3 очками.

Казахстан — Финляндия 0:2

Голы: Пукки, 45, 48

Казахстан: Шацкий, Быстров (Тапалов, 76), Бейсебеков, Алип, Малый, Васильев (Тагыберген, 58), Вороговский (Тайкенов, 73), Куат, Жуков (Жаксылыков, 58), Зайнутдинов, Омиртаев (Щеткин, 58).

Финляндия: Градецки, Вяйсянен, Гранлунд (Райтала, 79), Иванов, Хямяляйнен, Луд (Тэйлор, 90), Шюллер, Камара, Ниссиля (Риски, 90), Пукки (Валакари, 79), Похьянпало (Йенсен, 34).

Предупреждения: Иванов, Малый, Зайнутдинов, Вороговский.