ЧМ-2022. Отбор
Команда Маркку Канервы добыла убедительную победу.
Теэму Пукки, Getty Images
12 октября 2021, 19:05
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Финляндии на выезде уверенно обыграла Казахстан со счетом 0:2.
Счет в матче был открыт в концовке первого тайма. Пукки откликнулся на передачу от Лода и прошил ворота Шацкого.
Во втором тайме Финляндия играла намного активнее и уже на старте забила второй мяч. Автором гола также стал Пукки.
Набрав 8 очков сборная Финляндии занимает третью строчку в группе D. Казахстан на последнем месте с 3 очками.
Казахстан — Финляндия 0:2
Голы: Пукки, 45, 48
Казахстан: Шацкий, Быстров (Тапалов, 76), Бейсебеков, Алип, Малый, Васильев (Тагыберген, 58), Вороговский (Тайкенов, 73), Куат, Жуков (Жаксылыков, 58), Зайнутдинов, Омиртаев (Щеткин, 58).
Финляндия: Градецки, Вяйсянен, Гранлунд (Райтала, 79), Иванов, Хямяляйнен, Луд (Тэйлор, 90), Шюллер, Камара, Ниссиля (Риски, 90), Пукки (Валакари, 79), Похьянпало (Йенсен, 34).
Предупреждения: Иванов, Малый, Зайнутдинов, Вороговский.