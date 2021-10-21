Лига конференций

Специалист поделился ожиданиями от игры.

Главный тренер ЦСКА София Стойчо Младенов прокомментировал предстоящую игру против луганской Зари в Лиге конференций.

"ЦСКА всегда стремится побеждать в каждой игре, эта игра не исключение. Играем ли мы за чемпионство, кубок или в еврокубках. Я хочу показать больше эффективности в обеих фазах игры, не позволить Заре забить мяч в наши ворота.

Убежден, что ребята будут защищать себя и команду. У нас нет проблем с травмированными. Только Бисмарк тренируется по отдельной программе, мы надеемся, что он будет доступен в ближайший месяц. Матчи во внутреннем первенстве не влияют на команду. Напротив, последний матч соперника в УПЛ будет его мотивировать".

"Тренер Зари использует один и тот же подход, я знаю его и его команду. Нас вряд ли что-то удивит, его схема одинакова во все годы. У нас есть амбиции обыграть Зарю.

Я верю в победу, против украинских команд мы не можем похвастаться хорошей статистикой. Мы будем стремиться к успеху любой ценой, проигрыш или ничья снизят наши шансы выйти из группы", — сказал Младенов на пресс-конференции.

Отметим, что поединок ЦСКА София — Заря состоится на стадионе Васил Левски (Болгарской армии) в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.