Лига конференций

Football.ua представляет анонс поединка третьего тура Лиги Конференций между ЦСКА и Зарей.

Луганчане к третьему туру Лиги Конференций подходят с нулем в графе набранных очков. Явно не такого результата ожидали болельщики клуба. И если поражение от Ромы в прошлом туре где-то читалось, то вот фиаско в матче против норвежского Буде-Глимта не ждал никто.

ЦСКА – Заря

Четверг, 21 октября, 22:00. Стадион Василь Левски, София, Болгария. Мануэль Шюттенгрубер (Австрия) – главный арбитр встречи. Трансляция на видеоплатформе MEGOGO.

Подопечные Виктора Скрипника в выездном матче против софийского ЦСКА обязаны брать очки. Поражение в предстоящей встрече практически лишит каких-либо шансов наш клуб на выход из группы.

ЦСКА довольно неплохо движется во внутреннем чемпионате и ведет борьбу за первую строчку с Лудогорцем. В Лиге Конференций у ЦСКА в активе 1 очко в домашнем матче против Буде-Глимт (0:0). В первом туре ЦСКА крупно уступил Роме 1:5.

Заря накануне матча против ЦСКА попала под каток донецкого Шахтера и на этот поединок будет выходить не в лучшим настроении. Хотя после матча с "горняками" форвард луганчан Александр Гладкий излучал спортивную злость и обещал болельщикам, что уже в предстоящем на поле выйдет другая команда.

На этот матч Заря отправилась сразу без троих игроков основы – Назарина, Кочергин и Кабаев. Причина отсутствия Назарины – травма. Кочергин и Кабаев вероятно по другим причинам не отправились на игру вместе с командой. По информации, которая активно муссируется в СМИ в последнее время, Кочергин был сослан в дубль за нежелание подписывать новое соглашение с клубом. По Кабаеву никакой информации вовсе нет. Напомним, что эти двое также отсутствовали в заявке команды на матч против Шахтера. Также не выйдет на поле в старте Виталий Вернидуб. Об этом сказал главный тренер Зари на предматчевой пресс-конференции. Вероятно, Виталий не успел восстановиться от полученного повреждения в матче против Шахтера.

Процессы, которые нынче происходят в луганском клубе не вселяют уверенности в хороший результат команды. Тем не менее, ЦСКА – это не Рома и рассчитывать на позитивный исход можно и нужно.

Ориентировочные составы

ЦСКА: Бусатто – Турицов, Маттеи, Лам, Мазику – Йомов, Мухар, Вион, Кэри, Вилдсхут – Кайседо

Заря: Мацапура – Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский – Цвек – Булеца, Громов, Сайядманеш – Гладкий, Шахаб

Положение команд в рейтинге УЕФА

ЦСКА – 131 место

Заря – 101 место

История личных встреч

Форма команд за последние 10 матчей

Комментарии перед матчем

Главный тренер Зари Виктор Скрипник:

"Я как тренер уже третий раз встречаюсь с этой командой. Завтра очень важно победить обеим командам, так как турнирное положение очень шаткое. Мы понимаем, против кого нам предстоит играть, но это не та Заря, которая играла два года назад. ЦСКА тоже не стоит на месте. Все меняется, а в какую сторону покажет завтрашняя игра.

Кроме Виталия Вернидуба и Егора Назарины не примет участие в матче целый ряд футболистов, поэтому предстоящий матч — хороший шанс для тех, кто не имеет достаточно игровой практики.

Касаемо наших усилий все просто — нужно забить в ворота соперника и оставить свои ворота в неприкосновенности. Перед игрой многое можно говорить, а у нас даже ничьи нет — лишь два поражения. Мы не боимся соперников, но уважаем, а ребята хотят показать себя на фоне такого сильного соперника как ЦСКА".

Полузащитник Зари Артем Громов:

"Надеемся на хорошую игру. Мы рады, что разрешили играть с болельщиками, поэтому матч должен быть атмосферным. ЦСКА – квалифицированная команда, поэтому хотим посмотреть на свои силы против этой команды".

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua