Лига конференций

Вингер Ромы высказался о ничьей в матче Лиги конференций с Буде-Глимтом.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций Рома вновь не смогла обыграть Буде-Глимт (2:2).

Атакующий полузащитник римского клуба Стефан Эль Шаарави, который стал автором одного из голов в ворота норвежского коллектива, поделился эмоциями от минувшего противостояния.

"Мы подошли к игре против Буде-Глимта только с желанием выиграть ее — особенно это было заметно в концовке противостояния".

"Мы дважды уступали в счете и смогли дать отпор, но нам явно нужно быть более осторожными в завершающей стадии. Мы могли бы выйти вперед на раннем этапе, но нам нужно быть немного более решительными и голодными, чтобы как можно решать исход матчей в свою пользу".

"Поражение в Буде причинило нам боль, и сегодня мы хотели исправить ситуацию. Мы играли упорно, настойчиво и решительно, но этого было недостаточно. Нам нужно найти способ стать еще лучше", — приводит слова Эль-Шаарави официальный сайт Ромы.

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