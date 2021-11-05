Рома — Буде-Глимт, AS Roma
05 ноября 2021, 01:15
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций Рома вновь не смогла обыграть Буде-Глимт.
В этот раз подопечные Жозе Моуриньо смогли избежать поражения от норвежского коллектива, а финальный свисток зафиксировал итоговый счет 2:2.
Обзор матча:
Рома - Буде-Глимт 2:2
Голы: Эль-Шаарави, 54, Майораль, 84 — Сольбаккен, 45, Ботхейм, 65.
Рома: Руй Патрисиу — Рожер, Манчини, Кристанте, Карсдорп — Верету, Дарбо (Вильяр, 46), Мхитарян (Перес, 46), Дзаньоло (Шомуродов, 66), Эль-Шаарави — Абрахам (Майораль, 81)
Буде-Глимт: Хайкин — Бьеркан, Лоде, Моэ, Сампстед — Конрадсен, Хаген, Фет — Пеллегрино, Ботхейм, Сольбаккен
Предупреждения: Кристанте, Хайкин, Рожер, Сольбаккен.