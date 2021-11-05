Лига конференций

Наставник Ромы высказался о ничьей в матче Лиги конференций с Буде-Глимтом.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций Рома вновь не смогла обыграть Буде-Глимт (2:2).

Главный тренер римского клуба Жозе Моуриньо поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Результат нельзя назвать удовлетворительным. Мы не показали отличную игру, совершили множество технического брака. Даже в первом тайме каждый мяч Дарбо или Верету был потерян.

Мы боролись впереди. Да, можем постоянно говорить то, чего хотим, но на самом деле результатом стала ничья. У Буде-Глимта было два удара и два гола. Сколько ударов было у Ромы? Трудно даже ответить", — приводит слова Моуриньо официальный сайт УЕФА.

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