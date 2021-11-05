Лига конференций

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций Рома вновь не смогла обыграть Буде-Глимт (2:2).

Главный тренер норвежского клуба Хьетиль Кнутсен поделился эмоциями от минувшего противостояния.

"Я счастлив, но мы могли бы сыграть лучше. Рома создала нам много проблем на обоих этапах, но я могу быть доволен нашим выступлением.

Такой матч с Ромой... Это важное набранное очко. У нас еще много игр впереди, и мы знаем, как распорядиться ими и сделать все возможное, чтобы пробиться в раунд плей-офф.

Я надеюсь, что Сольбаккен и Ботхейм будут забивать так же, как и сейчас. Наши фанаты фантастические, они играют фундаментальную роль в результатах команды. Приятно, что тебя так тепло поддерживают", — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА.

Смотреть видео голов и обзор матча Рома — Буде-Глимт вы можете на Football.ua.