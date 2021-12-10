Лига конференций

Вашему вниманию самые интересные моменты заключительного матча группового этапа Лиги конференций.

В заключительном туре группового этапа Лиги конференций итальянская Рома в гостях одержала минимальную победу над софийским ЦСКА (3:2).

Подопечные Жозе Моуриньо открыли счет на 15 минуте поединка, когда точным ударом отметился Абрахам. Затем в середине первого тайма Майораль удвоил преимущество "волков", после чего Абрахам оформил дубль в начале второго тайма. Казалось все уже решено, но в концовке матча ЦСКА дважды поразил ворота итальянцев, а авторами голов стали Чатакович и Вилдсхут.

Обзор матча:

ЦСКА София — Рома 2:3

Голы: Чатакович, 75, Вилдсхут, 90+3 - Абрахам, 15, 53, Майораль, 34.

ЦСКА София – Бузатто, Галабов, Матей, Лам, Мазику, Вьон (Чатакович, 64), Жеферсон, Мухар, Йомов (Вилдсхут, 46), Бе, Кайседо (Крастев, 63).

Рома – Фузато, Карсдорп, Манчини, Кумбула, Рожер, Винья, Верету, Кристанте, Бове (Вильяр, 57), Майораль (Шомуродов, 68), Абрахам (Дзаньоло, 67; Дарбо, 85).

Предупреждения: Бове (24), Манчини (32), Вьон (45), Кумбула (60), Жеферсон (71).