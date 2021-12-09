Вашему вниманию самые интересные моменты заключительного матча группового этапа Лиги конференций.
заря - буде-глимт, фото заря луганск
09 декабря 2021, 22:20
В заключительном туре группового этапа Лиги конференций луганская Заря принимала на своем поле буде-Глимт.
Подопечные Виктора Скрипника вышли вперед благодаря шикарному выстрелу Егора Назарины со штрафного в начале первого тайма, однако удержать победу не сумели. На 69-й минуте встречи прострел с фланга в штрафную Зари завершился автоголом Вернидуба.
Обзор матча:
Заря — Буде-Глимт 1:1
Голы: Назарина, 18 — Вернидуб, 69 (авт.)
Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Цвек, Хомченовский, Назарина — Громов (Шахаб, 81), Гладкий (Фримпонг, 72), Сайядманеш.
Буде-Глимт: Хайкин — Сампстед, Мое, Лоде, Конрадсен (Хейбротен, 89) — Брустад-Фет (Ветлесен, 46), Берг, Сальтнес — Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегрино (Пернамбуко, 65, Мугишу, 89).
Предупреждения: Мацапура, Назарина — Ветлесен