В заключительном туре группового этапа Лиги конференций луганская Заря принимала на своем поле буде-Глимт.

Подопечные Виктора Скрипника вышли вперед благодаря шикарному выстрелу Егора Назарины со штрафного в начале первого тайма, однако удержать победу не сумели. На 69-й минуте встречи прострел с фланга в штрафную Зари завершился автоголом Вернидуба. 

Обзор матча:

 

Заря — Буде-Глимт 1:1
Голы: Назарина, 18 — Вернидуб, 69 (авт.)

Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Цвек, Хомченовский, Назарина — Громов (Шахаб, 81), Гладкий (Фримпонг, 72), Сайядманеш.

Буде-Глимт: Хайкин — Сампстед, Мое, Лоде, Конрадсен (Хейбротен, 89) — Брустад-Фет (Ветлесен, 46), Берг, Сальтнес — Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегрино (Пернамбуко, 65, Мугишу, 89).

Предупреждения: Мацапура, Назарина — Ветлесен