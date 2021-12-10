Лига конференций

Луганский клуб также набрал рекордное количество очков в групповых этапах.

Луганская Заря завершил свои выступления в Лиге конференций ничейным результатом против Буде-Глимта (1:1).

Подводя итоги выступления команды в турнире, обратим внимание, что "черно-белые" благодаря двум победам над ЦСКА София и ничьей с Буде-Глимт принесли Украине пять очков в таблицу УЕФА.

Также отметим, что несмотря на невыход из группы, команда Виктора Скрипника добыла рекордные семь очков в групповых этапах еврокубков. В прошлом сезоне Лиги Европы луганский клуб набрал шесть баллов в свой актив.

Что касается темы финансов, то за выступление в групповом этапе Лиги конференций Заря заработала 4 миллиона 106 тысяч евро. За выход в групповой этапа клуб получил 2 940 000 евро, за каждую победу по 500 тысяч и за ничью — 166 тысяч.

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