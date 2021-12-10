Лига конференций

Football.ua оценивает действия футболистов луганской Зари в шестом поединке группового раунда Лиги конференций УЕФА.

С еврокубками для украинского футбола в этом году официально покончено. У луганской Зари была прекрасная возможность для того, чтобы хоть как-то подсластить эту горькую пилюлю для украинского болельщика, но все пошло наперекосяк вместе с автоголом Виталия Вернидуба. К сожалению, подопечные Виктора Скрипника сумели лишь заставить норвежскую сенсацию сыграть на два матча больше на пути к потенциальному четвертьфиналу, но на большее не замахнулись. Особо привлекательным футбол в исполнении Зари в этот вечер назвать не получится, однако она сумела запомнить последовательностью подхода и четким видением того, как именно хочет одержать победу. Наверное, впервые среди наших команд за 18 сыгранных матчей на групповом этапе.

Football.ua оценивает игру футболистов Зари в матче на Славутич Арене (по 10-балльной шкале).

Заря Луганск

Дмитрий Мацапура — 7,0. В створ ворот луганской Зари в этом поединке было нанесено пять ударов со стороны соперников и один со стороны их собственного футболиста. Голкипер был на высшем уровне готов к отражению попыток игроков норвежской команды, однако подвоха со стороны партнера по команде явно не ожидал. Мацапура провел классный матч, но пропустил в независящей от его действий ситуации.

Денис Фаворов — 6,5. Правый защитник Зари также провел поединок на высоком уровне, показывая себя активно в плане оборонительных действий и исполнении фланговых передач. При этом, Фаворову удавалось избежать большого процента брака, который нередко сопровождал его действия по ходу текущего сезона.

Виталий Вернидуб – Максим Имереков — 7,0. Пара центральных защитников Зари непосредственно из-за своих физических характеристик в этой игре провалилась лишь однажды, что уже можно было считать большим достижением. В ситуации в первом тайме спас от серьезных проблем Мацапура, а кроме этого перед Вернидубом и Имерековым не возникало серьезных трудностей при единоборствах с соперниками и перехватах передач разного калибра. Всех, кроме одной, из-за которой в итоге Заря и потеряла возможность набрать три очка.

Жуниньо — 6,0. Левый защитник Зари в этом поединке выступал немногим хуже, чем его партнер на противоположной стороне поля в плане атакующих действий, грешил неточными передачами, а также явно не доиграл до конца эпизод, приведший в итоге к пропущенному его командой голу. Однако, это был скорее единичный случай, так как до этого бразилец оставлял шансы своим оппонентам лишь за редким исключением.

Ловро Цвек — 6,0. Номинальный опорник луганчан в центре поля дал достаточный уровень успешных единоборств, а невысокий темп атак соперников позволял закрывать глаза на низкие скоростные данные хорвата. Кроме того, Цвек хорошо распоряжался мячом при выходах из обороны.

Дмитрий Хомченовский — 5,5. Можно сказать, что у украинского полузащитника не лучшим образом пошла игра в данном поединке. Хомченовский допускал потери в центральной линии, а также больше остальных партнеров в зоне ошибался с передачами. К серьезным последствиям эти огрехи не приводили, однако на общем плане все равно бросались в глаза.

Егор Назарина — 7,5. Полузащитник команды Виктора Скрипника провел отличный поединок и точно был наиболее заметным среди всех футболистов своей команды на поле. Назарина своим сокрушающим ударом со штрафного в начале матча задал тон своему противостоянию, и хорошо, что на этом не стал ограничиваться, оказавшись в итоге в лидерах по вовлеченности в эпизоды атаки и обороны среди своей команды.

Артем Громов — 5,5. Нападающий провел этот матч в тени, хотя от него ожидалась как поддержка в прессинге, так и действия в завершающей стадии атак. Уже в котором матче мы вынуждены констатировать, что Громов не может раскрыть свой потенциал даже на половину, что лишь усугубляет его и без того затянувшуюся неудачную серию. 17 раз за 82 игровые минуты данный игрок получил мяч. Тот же Шахаб справился с половиной от этого количества всего за восемь.

Александр Гладкий — 6,0. Форвард хозяев поля редко встречался с мячом, а если и получал над ним контроль, но более чем в половине случаев сразу же отдавал неточную передачу. При этом, Гладкий не останавливался в борьбе за все 72 минуты, проведенные на поле, и именно ему удалось заработать тот самый штрафной для Назарины.

Аллахьяр Сайядманеш — 6,0. От иранского футболиста ожидалось большего разнообразия в атакующих действиях, но соперники также не дремали, стараясь обеспечить ему достойную опеку еще в момент получения мяча. Аллахьяр, по большому счету, отвечал им той же монетой, так устремлялся в прессинг при любой удобной возможности. К сожалению, мы так и не увидели его ударов по воротам соперников, что позволило бы составить более полную картину.

Овусу Фримпонг — 5,5. Ганец появился на футбольном поле достаточно поздно, однако уже неоднократно ему удавалось уложиться с результативными ударами и в меньшие промежутки времени. Чуда в матче против Глимта не случилось, да и моментов у Фримпонга не возникало.

Захеди Шахаб — иранский форвард мог бы в очередной раз прослыть джокером своего наставника, но в нужный момент не попал должным образом по мячу из выгодного положения. У Шахаба было всего ничего игрового времени, поэтому второй подобный шанс ему уже никто не предоставил.