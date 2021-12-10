Лига конференций

Хавбек Зари высказался о ничейном результате поединка Лиги конференций против Буде-Глимта.

В заключительном туре группового этапа Лиги конференций луганская Заря сыграла вничью с норвежским Буде-Глимтом (1:1)

Полузащитник луганского клуба Егор Назарина, ставший автором единственного гола в ворота норвежской команды, поделился эмоциями от результата минувшего противостояния.

"Мы играли исключительно на победу. Хотели побеждать. Хотя эта игра для нас уже ничего не решала, все равно мы сыграли хотя бы вничью 1:1. Надеюсь, эта игра в дальнейшем нам поможет в чемпионате".

"С самого начала, когда я только подошел к мячу, то решил пробивать в угол вратаря. Так и получилось. Мне повезло забить, но этого не хватило для победы, к сожалению", — приводит слова Назарины пресс-служба Зари.

Напомним, что гол Егора Назарины в ворота Буде-Глимта стал лучшим в шестом туре Лиги конференций.