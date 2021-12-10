Лига конференций

24-летний хавбек Зари забил пушечный гол в ворота Буде-Глимта.

Полузащитник Егор Назарина стал автором лучшего гола шестого тура Лиги конференции. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

24-летний украинец отметился забитым мячом со штрафного в матче против норвежского Буде-Глимта, который в конечном итоге завершился вничью (1:1).

Видео гола Егора Назарины:

В голосовании среди болельщиков гол Назарины опередил следующих претендентов на награду:

- нападающий Фейеноорда Рис Нельсон, который поразил ворота Маккаби Хайфа (2:1);

- вингер Славии Иван Шранц, поразивший поворота берлинского Униона (1:1);

- форвард Ромы Борха Майораль, отметившийся результативным ударом в матче против софийского ЦСКА (3:2).

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