Лига конференций

Участники третьего еврокубкового турнира узнали своих соперников.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций.

В жеребьевке приняли участие восемь команд, финишировавших вторыми в группах Лиги конференций, которые оказались в числе сеянных, а также восемь команды, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы.

Список сеяных команд:

Буде-Глимт (Норвегия)

Карабах (Азербайджан)

Маккаби Тель-Авив (Израиль)

ПАОК (Греция)

Партизан (Сербия)

Раннерс (Дания)

Славия (Чехия)

Тоттенхэм (Англия)/Витесс (Нидерланды)

Список несеяных команд:

Лестер (Англия)

Мидтьюлланд (Дания)

Марсель (Франция)

ПСВ (Нидерланды)

Рапид (Австрия)

Селтик (Шотландия)

Спарта (Чехия)

Фенербахче (Турция)

В ходе жеребьевки команды образовали следующие пары:

Марсель (Франция) – Карабах (Азербайджан)

ПСВ (Нидерланды) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Фенербахче (Турция) – Славия (Чехия)

Мидтьюлланд (Дания) – ПАОК (Греция)

Лестер (Англия) – Раннерс (Дания)

Селтик (Шотландия) – Буде-Глимт (Норвегия)

Спарта (Чехия) – Партизан (Сербия)

Рапид (Австрия) – Тоттенхэм (Англия)/Витесс (Нидерланды)

Первые матчи 1/16 финала турнира пройдут 17 февраля, ответные — неделей позже.