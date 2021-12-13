Участники третьего еврокубкового турнира узнали своих соперников.
Фото: twitter.com/europacnfleague
13 декабря 2021, 15:24
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций.
В жеребьевке приняли участие восемь команд, финишировавших вторыми в группах Лиги конференций, которые оказались в числе сеянных, а также восемь команды, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы.
Список сеяных команд:
Буде-Глимт (Норвегия)
Карабах (Азербайджан)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
ПАОК (Греция)
Партизан (Сербия)
Раннерс (Дания)
Славия (Чехия)
Тоттенхэм (Англия)/Витесс (Нидерланды)
Список несеяных команд:
Лестер (Англия)
Мидтьюлланд (Дания)
Марсель (Франция)
ПСВ (Нидерланды)
Рапид (Австрия)
Селтик (Шотландия)
Спарта (Чехия)
Фенербахче (Турция)
В ходе жеребьевки команды образовали следующие пары:
Марсель (Франция) – Карабах (Азербайджан)
ПСВ (Нидерланды) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Фенербахче (Турция) – Славия (Чехия)
Мидтьюлланд (Дания) – ПАОК (Греция)
Лестер (Англия) – Раннерс (Дания)
Селтик (Шотландия) – Буде-Глимт (Норвегия)
Спарта (Чехия) – Партизан (Сербия)
Рапид (Австрия) – Тоттенхэм (Англия)/Витесс (Нидерланды)
Первые матчи 1/16 финала турнира пройдут 17 февраля, ответные — неделей позже.