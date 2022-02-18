Лига конференций

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В рамках первого поединка 1/16 финала Лиги конференций норвежский Буде-Глимт в гостях уверенно обыграл шотландский Селтик со счетом 3:1.

Уже на седьмой минуте норвежцы распечатали ворота шотландского клуба усилиями Эспейорда. Затем на 55 минуте Пеллегрино удвоил преимущество гостей. В концовке матча команды обменялись голами — в составе шотландцев точным ударом отметился Маэда, на что норвежцы ответили голом в исполнении Ветлесена.

Обзор матча:

Селтик — Буде-Глимт 1:3

Голы: Маэда, 80 - Эспейорд, 7, Пеллегрино, 55, Ветлесен, 82.

Селтик: Харт, Юранович, Старфельт, Картер-Викерс, Тэйлор, Макгрегор, Рогич (Хатате, 59), О`Райли (Форрест, 74), Жота, Маэда, Абада (Якумакис, 59).

Буде-Глимт: Хайкин, Сампстед, Хойбротен, Моэ, Вембангомо, Салтнес (Конрадсен, 77), Ветлесен, Хаген, Эспейорд (Бонифасе, 69), Пеллегрино (Кумсон, 69), Сольбаккен.

Предупреждения: Пеллегрино, Хайкин.