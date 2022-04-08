Лига конференций

К’єтіль Кнутсен прокоментував скандал, який стався після чвертьфінального матчу Ліги конференцій.

В рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Конференцій Буде-Глімт на своєму полі переміг Рому з рахунком 2:1.

Втім, це протистояння не обійшлося без скандлів, оскільки після матчу капітан римлян Лоренцо Пеллегріні звинуватив головного тренера норвезького клубу К’єтіля Кнутсена у нападі на тренера воротарів своєї команди.

Сам керманич Буде-Глімта прокоментував цю ситуацію наступним чином.

"Це розпочалося ще до матчу. Слова адресувалися безпосередньо мені. Казали, що я занадто багато говорю. Це просто гра. Не від Моурінью, а від лави запасних, особливо від однієї людини. Це була не дуже чесна гра, але це не допомогло їм", — цитує слова Кнутсена bold.dk.

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