Лига конференций

Жозе Моуріньо скривдив трьох із них.

Нідерландський Феєнорд у фінальному поєдинку Ліги конференцій УЄФА напередодні не встояв у протистоянні проти італійської Роми (0:1).

Рома — Феєнорд 1:0 Відео голу та огляд матчу

Як повідомляє статистичний портал Opta, головний тренер "зірки півдня", Арен Слот, є вже не першим представником Нідерландів, якому не вдається досягти успіху в вирішальний момент.

До цього невдачами відзначалися Луї ван Гаал під час протистояння на чолі мюнхенської Баварії міланському Інтеру в фіналі Ліги чемпіонів УЄФА-2009/10, Петер Бош, коли в сезоні-2016/17 не зміг привести амстердамський Аякс до перемоги в фіналі Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед, а також Джованні ван Бронкхорст, який нещодавно програв фінал того самого турніру франкфуртському Айнтрахту на чолі шотландського Рейнджерс.

Цікаво, що в трьох із чотирьох випадків нідерландських фахівців перегравав саме Жозе Моуріньо.