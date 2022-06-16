Лига конференций

Капітан полтавців прокоментував жереб Ліги конференцій.

Захисник Ворскли Володимир Чеснаков висловився про майбутнього суперника в Лізі конференцій — АІК.

"В цілому, позитивно сприйняли жеребкування Ліги конференцій. Для нас головне – почати грати у футбол. Ми чекаємо на першу офіційну гру. Збори незабаром розпочнуться. Виїжджаємо, щоби підготуватися до серйозних ігор. Сподіваюся, суперників для товариських матчів знайдуть сильних. Вирушаємо з думками, що треба працювати, щоб тішити себе та вболівальників.

Хлопці на передовій – це такі герої нашого часу, що не одну книгу та не один фільм про них знімуть. Пишаємося, що ми є частиною цієї нації української. Хочу побажати їм здоров'я. Як кажуть у футболі, щоби були без травм і повернулися живі-здорові. А ми їх вже вітатимемо найкращим чином. Уболівальникам бажаємо закінчення війни нашою перемогою, щоб приходили на стадіон і підтримували нас так, як завжди вміли та робили", — сказав Чеснаков клубному каналу.

Нагадаємо, що раніше свого суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів дізналось Динамо.