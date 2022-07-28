Ліга конференцій

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

У рамках матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій полтавська Ворскла в гостях поступилася шведському АІКу з рахунком 0:2.

Рахунок у матчі було відкрито у компенсований час до першого тайму, коли на 48 хвилині Мендес забив у ворота Різника. Вирішальний момент стався на 108 хвилині, коли Бйонстрьом бив по воротах головою, Різник м'яч відбив, але арбітр чомусь вирішив, що гол був. Оператори не показали чіткого повтору, тому на сто відсотків говорити про взяття воріт чи про помилку арбітра неможливо. Подивитись на нього самі!

Огляд матчу:

АІК — Ворскла 2:0

Голи: Мендес, 45+3, Бйонстрьом, 108.

АІК: Нордфельдт — Мендес (Рінг, 103), Коллінз (Сісей, 106), Папаяннопулос, Оума — Аярі (Абдірахман, 78), Хуссейн, Ларссон, Бйонстрьом — Гвідетті (Бауї, 106), Стефанеллі (Кімпіока, 103).

Ворскла: Різник — Бацула, Зайков (Челядін, 30), Яворський, Пердута — Тіль (Феліпе, 74), Олійник (Кулаковський, 95), Пуцлін, Козиренко — Степанюк, Марлісон (Кравчук, 74).

Попередження: Отьєно — Тіль, Феліпе, Бацула, Різник, Яворський, Пуцлін.