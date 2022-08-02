Ліга конференцій

Українська команда — не фаворит зустрічі.

Зоря у рамках третього раунду кваліфікаційного етапу Ліги конференцій проведе матчі проти Університаті.

Через черговий виток агресії проти України свій номінально домашній поєдинок команда проведе у польському Люблині.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЗОрЯ — УНІВЕРСИТАТЯ

Букмекери не виділили явного лідера майбутньої зустрічі. Коефіцієнт на перемогу Зорі становить 3,1, на нічию — 3, а на перемогу Університаті — 2,43.

Прохід Зорі у плей-офф відбору оцінений коефіцієнтом 3.,15, а румунської команди – 1,33.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Букмекери вірять, що тотал у матчі скоріше буде меньше 2,5 (1,64), аніж більше (2,18). Більш надійною ставкою виглядає "Зоря не програє" за 1,53.

Зоря зустрінеться з Університатю вже у четвер, 4 серпня о 20:30 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція гри.