Ліга конференцій

Українська команда противостоятиме клубу з Крайови.

Зоря у рамках третього раунду кваліфікаційного етапу Ліги конференцій проведе матчі проти Університаті.

Підопічні Патріка ван Леувена нещодавно провели незвичний товариський поєдинок на польських зборах, обігравши одразу дві місцеві команди — Блонянку та Гутнік. Загальний рахунок матчу — 7:1 на користь "чорно-білих".

У поєдинку третього туру чемпіонату Румунії Університатя, в свою чергу, мінімально поступилася Рапіду з Бухареста з рахунком 0:1. Єдиний гол був забитий на початку другого тайму, а його автором став Іоніце.

Онлайн-трансляція матчу

На цій сторінці буде доступна текстова трансляція матчу Зоря — Університатя. Старт 4 серпня о 20:30 за київським часом.

Через черговий виток агресії проти України свій номінально домашній поєдинок команда проведе у польському Люблині.

Обслуговуватиме перший поєдинок болгарська бригада арбітрів на чолі з Георгі Давидовим. Допомагатимуть на бічних лініях йому Деніз Соколов та Мирослав Максимов, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Зоря зустрінеться з Університатю вже у четвер, 4 серпня о 20:30 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція гри.