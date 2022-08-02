Українська команда противостоятиме клубу з Крайови.
Зоря, фото Зоря
02 серпня 2022, 20:49
Зоря у рамках третього раунду кваліфікаційного етапу Ліги конференцій проведе матчі проти Університаті.
Підопічні Патріка ван Леувена нещодавно провели незвичний товариський поєдинок на польських зборах, обігравши одразу дві місцеві команди — Блонянку та Гутнік. Загальний рахунок матчу — 7:1 на користь "чорно-білих".
У поєдинку третього туру чемпіонату Румунії Університатя, в свою чергу, мінімально поступилася Рапіду з Бухареста з рахунком 0:1. Єдиний гол був забитий на початку другого тайму, а його автором став Іоніце.
Онлайн-трансляція матчу
На цій сторінці буде доступна текстова трансляція матчу Зоря — Університатя. Старт 4 серпня о 20:30 за київським часом.
Через черговий виток агресії проти України свій номінально домашній поєдинок команда проведе у польському Люблині.
Обслуговуватиме перший поєдинок болгарська бригада арбітрів на чолі з Георгі Давидовим. Допомагатимуть на бічних лініях йому Деніз Соколов та Мирослав Максимов, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Зоря зустрінеться з Університатю вже у четвер, 4 серпня о 20:30 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція гри.