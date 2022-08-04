Ліга конференцій

Луганчани зіграють перший матч у боротьбі за вихід у групу Ліги конференцій.

У рамках першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги конференцій луганська Зоря прийме румунську Університатю.

Зоря — Університатя

Четвер, 4 серпня, 20:30. Арена Люблін, Польща. Головний арбітр зустрічі — Георгі Давидов (Болгарія). Трансляція на телеканалі 2+2.

Луганська Зоря розпочинає свій шлях у єврокубках сезону-2022/23. Команда якщо не змінилась повність з того моменту, коли українські вболівальники та фанати особисто команди з Луганська могли спостерігати за їх грою, то на 70 відсотків так точно. По-перше, змінився головний тренер. Віктора Скрипника на вакантному місці після того, як в нього закінчився контракт, змінив амбіційний тренер із закордону Патрік ван Леувен. По-друге, цілий ряд футболістів залишили команду, та цілий ряд нових гравців увійшли у заявку. Серед втрат значними можна вважати Віталія Вернидуба, Дмитра Хомченовського та Артема Фаворова. Серед придбань цікаво виглядають В'ячеслав Чурко, Денис Безбородько, та трійця з Динамо Київ: Вантух, Бражко та Михайленко.

Товариськи матчі на літніх зборах у виконанні "чорно-білих" були досить цікавими. Змінилась модель гри, порівнюючи із німецьким футболом Скрипника та його ромбом, але не змінилось те, що Зоря намагається грати в атакувальний футбол та змушує суперників підлаштовуватись під їх лад. Тяжко буде грати з Університатю не через високий клас суперника, який в нього, безумовно присутній. Буне непросто через великий проміжок часи, який гравці Зорі пропустили через початок кровопролитної війни в Україні. Але з огляду на те, що перші два українські клуби виступали вже, та робили це непогано, Зорі потрібно брати з них приклад.

Про історичний шлях розвитку Університаті з Крайови вже вийшов матеріал на нашому сейті. Ми же звернемо увагу на їх результати у сезоні-2022/23. Університатя провалила старт чемпіонату Румунії. Виступають вони не сказати щоб жахливо, але точно не на найвищому рівні, якого очікують їх фанати. Адже цей клуб завжди є фаворитом на топ-3 чемпіонату. За крок до матчу проти Зорі вони програли бухарестському Рапіду, який не хапає зірок з неба. До цього команда Ласло Болінта зіграла двічі унічию.

Що стосується їх єврокубкового шляху, то вони розпочали із проходу Влазнії, що представляє Албанію. Румуни перший матч дуже давили суперника, але примудрилися з однієї атаки Влазнії пропустити на зіграти унічию — 1:1. Другий матч розставив усе на свої місця — впевнена перемогу з рахунком 3:0. Сказався клас футболістів, який навіть на фоні гравців Зорі виглядає непогано. Університатя — не найтяжчий суперник, якого можна та треба перегравати та проходити далі. Головне, щоб фактор недооцінки не зіграв злий жарт із Зорею.

Орієнтовні склади:

Зоря: Мацапура — Вантух, Батагов, Імереков, Данченко — Назарина, Булеца, Чурко, Крістіан, Мишньов — Безбородько.

Університатя: Лазар — Капатіна, Папп, Мелу, Банку — Крету, Матею, Густаво, Байарам, Івн — Кольїч.

Прес-конференція тренерів

Головний тренер Зорі Патрік ван Леувен:

"Ми дивились останні матчі Університаті в лізі та у єврокубках. В Румунії грають у комбінаційний та технічний футбол. Ми готувалися, можете вірити мені. Хочемо довести людям в Україні, що здатні гарно грати та перемагати. Будемо битися на полі та викладатися на всі сто.

Зорю складає талановита молодь. Якщо ми говоримо на футбольну тематику, це є перевагою. Молоді гравці задають темп на тренуваннях та іграх. Бачимо, що останній місць команда прибавила, тому молодь — не є проблемою для нас"

Хавбек Зорі Єгор Назарина:

"Перш за все, наша головна мета — перемогти. Це наша перша гра за довгий період часу. Раді та йдемо за перемогою. Ми бажаємо порадувати військових та мирних мешканців України перемогою. Я впевнений, що таких людей завтра буде багато. Тому, ми будемо налаштовані на позитивний результат.

Ми дивились пару матчів Університаті. Тренера наші донесли до нас усю необхідну інформацію про суперника. Ми готові до гри. Ми довгий період часу були без тренувань, але видно, що команда зараз прогресує. Тренувальний процес нам подобається. Головне, що ми впевнені у собі".

Головний тренер Університаті Ласло Болінт:

"Нас чекає важливий іспит. Це буде важкий матч, суперник високого рівня, хоч і зазнав серйозних змін. В них інші гравці та новий тренер. Зоря давно не грала офіційних матчів, але давайте не потрапляти у цю пастку.

Я сказав хлопцям, що Зоря після тривалого часу грає в єврокубках і це може бути для них перевагою. Ми знаємо ситуацію в Україні. Я хочу донести свої добрі думки до народу України. Ніхто не хоче жити під час війни".