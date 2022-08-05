Емоції Івана після голу пробирають до сліз.
Петряк зі своїм тестем, фото з Інстаграму футболіста
05 серпня 2022, 13:57
Український півзахсиник угорського клубу МОЛ Фехервав Іван Петряк присвятив гол у ворота молдовського Петрокуба своєму тестю, який героїчно загинув на фронті, захищаючи Україну від кривавих російських окупантів.
"Любимо, пам'ятаємо, сумуємо" — футболку з таким надписом та фотографією рідної людини продемонстрував Петряк після забитого м'яча.
Партнери та клуб також підтримали футболіста.
48-річний Іван Петренко захищав Україну на фронті у районі Авдіївки, що на Донеччині.
6 травня він перестав виходити на зв'язок із рідними. На превеликий жаль, пізніше найгірші побоювання щодо смерті Воїна підтвердилися...