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Емоції Івана після голу пробирають до сліз.

Петряк зі своїм тестем, фото з Інстаграму футболіста

Петряк зі своїм тестем, фото з Інстаграму футболіста

Український півзахсиник угорського клубу МОЛ Фехервав Іван Петряк присвятив гол у ворота молдовського Петрокуба своєму тестю, який героїчно загинув на фронті, захищаючи Україну від кривавих російських окупантів.

"Любимо, пам'ятаємо, сумуємо" — футболку з таким надписом та фотографією рідної людини продемонстрував Петряк після забитого м'яча.

Партнери та клуб також підтримали футболіста.



48-річний Іван Петренко захищав Україну на фронті у районі Авдіївки, що на Донеччині.

6 травня він перестав виходити на зв'язок із рідними. На превеликий жаль, пізніше найгірші побоювання щодо смерті Воїна підтвердилися...