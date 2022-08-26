Ліга конференцій

Жеребкування групової стадії Ліги Конференцій пройде сьогодні, 26 серпня у Стамбулі.

Учора, 25 серпня, пройшли матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, за підсумками яких визначилися всі учасники групової стадії турніру.

В одному із протистоянь Балкані з Косова на своєму полі мінімально обіграв македонський Шкупі (1:0) після виїзної перемоги – 2:1.

Таким чином, Балкані став першим клубом із Косова, який зіграє в основній стадії єврокубкового турніру.

У ще одній дуелі Вадуц здобув перемогу над австрійським Рапідом (1:0) після нічиєї у першій грі.

Вадуц – перша команда з Ліхтенштейну, яка зіграє у груповому етапі єврокубкового турніру. При цьому Вадуц виступає у другому дивізіоні чемпіонату Швейцарії, а бере участь у турнірі як переможець кубку своєї країни.

Також зазначимо, що у груповій стадії Ліги конференцій візьме участь український Дніпро-1, який вилетів із кваліфікації Ліги Європи, поступившись кіпрському АЕКу.

Нагадаємо, жеребкування групового етапу Ліги конференцій пройде сьогодні, 26 серпня, о 15:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція жеребкування.