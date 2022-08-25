Ліга конференцій

Українська команда очікує на жеребкування.

СК Дніпро-1 в рамках поєдинку у відповідь кваліфікації Ліги Європи вирушив у гості до АЕК і повторно програв.

Тепер на команду Олександра Кучера чекають баталії на груповій стадії Ліги конференцій.

У рамках жеребкування дніпряни потрапили до четвертого кошика, а тому отримають досить сильних опонентів, що й не дивно для дебютанта єврокубків.

Нагадаємо, що жеребкування групового раунду Ліги конференцій УЄФА відбудеться у п'ятницю, 26 серпня, у Стамбулі (Туреччина).