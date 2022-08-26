Олександр Кучер, СК Дніпро-1
26 серпня 2022, 01:32
Вже сьогодні, 26 серпня, СК Дніпро-1 дізнається суперників по груповому турніру Ліги Конференцій УЄФА. Дебютанти єврокубків потрапили до четвертого кошику
Відзначимо, що у четвер, 25 серпня, "спортклубівці" поступилися кіпрському АЕКу з Ларнаки (0:3).
Перший кошик
Вільярреал (Іспанія)
Базель (Швейцарія)
Славія Прага (Чехія)
АЗ Алкмаар (Нідерланди)
Гент (Бельгія)
Ісанбул Башакшехір (Туреччина)
Партизан (Сербія)
Вест Гем (Англія)
Другий кошик
Стяуа (Румунія)
Фіорентина (Італія)
ЧФР Клуж (Пумунія)
Мольде (Норвегія)
Кельн (Німеччина)
Хапоель Беер Шева (Ізраїль)
Слован Братіслава (Словаччина)
Аполлон (Кіпр)
Третій кошик
Жальгіріс (Литва)
Аустрія Відень (Австрія)
Андерлехт (Бельгія)
Хартс (Шотландія)
Шемрок Роверс (Ірландія)
Сівасспор (Туреччина)
Вадуц (Ліхтенштейн)
Ніцца (Франція)
Четвертий кошик
Дніпро-1 (Україна)
Лех Познань (Польща)
Словацко (Чехія)
Сількеборг (Данія)
Юргорден (Швеція)
Пьюнік (Вірменія)
Балкані (Косово)
РФС (Латвія)