Захисник провів дуже якісний поєдинок у єврокубках.
Дніпро-1, ФОТО СК ДНІПРО-1
28 жовтня 2022, 00:46
Дніпро-1 обіграв кіпрський Аполлон у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій.
За версією статистичного порталу SofaScore, найкращим футболістом цього протистояння був правий захисник української команди Володимир Адамюк. Його впевнені дії оцінили у 8,0.
В Дніпра-1 лише Олександр Назаренко та Артем Довбик отримали оцінки нижче 7,0 (6,9 та 6,5).
У гостей найвищій бал отримав центральний півзахисник Ісраель Коль — 7,7. Найгірший гравець зустрічі вінгер Йоанніс Піттас — 6,1.
Нагадаємо, що завдяки перемозі над Аполлоном Дніпро-1 вийшов у плей-оф Ліги конференцій.