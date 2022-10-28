Ліга конференцій

Захисник провів дуже якісний поєдинок у єврокубках.

Дніпро-1 обіграв кіпрський Аполлон у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій.

За версією статистичного порталу SofaScore, найкращим футболістом цього протистояння був правий захисник української команди Володимир Адамюк. Його впевнені дії оцінили у 8,0.

В Дніпра-1 лише Олександр Назаренко та Артем Довбик отримали оцінки нижче 7,0 (6,9 та 6,5).

У гостей найвищій бал отримав центральний півзахисник Ісраель Коль — 7,7. Найгірший гравець зустрічі вінгер Йоанніс Піттас — 6,1.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Аполлоном Дніпро-1 вийшов у плей-оф Ліги конференцій.