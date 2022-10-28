Команда Олександра Кучера продовжує єврокубковий шлях.
ФОТО СК ДНІПРО-1
28 жовтня 2022, 00:15
У рамках п'ятого раунду групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 у номінально домашньому матчі переграв Аполлон з Кіпру — 1:0.
Єдиний гол від Олександра Піхальонка допоміг команда Олександра Кучера вийти у плей-оф раунд змагання.
Зараз українська команда посідає друге місце у турнірній таблиці групи Е, а третього листопада розіграє першу сходинку у матчі проти АЗ.
Відзначимо, що Дніпро-1 — друга українська команда після Шахтаря, яка забезпечила собі продовження шляху у єврокубках. Динамо Київ не вийшло із групи Ліги Європи.