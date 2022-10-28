Ліга конференцій

Команда Олександра Кучера продовжує єврокубковий шлях.

У рамках п'ятого раунду групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 у номінально домашньому матчі переграв Аполлон з Кіпру — 1:0.

Єдиний гол від Олександра Піхальонка допоміг команда Олександра Кучера вийти у плей-оф раунд змагання.

Зараз українська команда посідає друге місце у турнірній таблиці групи Е, а третього листопада розіграє першу сходинку у матчі проти АЗ.

Группа E 1 АЗ Алкмар 5 12 2 Дніпро-1 5 10 3 Аполлон Лімасол 5 4 4 Вадуц 5 2

Відзначимо, що Дніпро-1 — друга українська команда після Шахтаря, яка забезпечила собі продовження шляху у єврокубках. Динамо Київ не вийшло із групи Ліги Європи.