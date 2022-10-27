Ліга Європи

Колектив Олександра Кучера вдруге здолав чинних чемпіонів Кіпру.

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Дніпро-1 — Аполлон 1:0

Гол: Піхальонок, 39



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш — Рубчинський (Когут, 70), Бабенко — Танчик (Кононов, 83), Піхальонок (Логінов, 85), Назаренко (Бузанелло, 85) — Довбик.



Аполлон: А. Йованович — Кабрал (Жраді, 78), Кіріаку, В. Йованович, Алісамі — Коль, Шполярич (Хаммас, 68) — Піттас, Онженда (Дабо, 68), Йостен (Ва, 68) — Хенті (Дігіні, 68).



Попередження: В. Йованович, Дігіні.



На 88-й хвилині був вилучений Бассель Жраді (Аполлон) (грубе порушення).